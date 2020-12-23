На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди бригад участка водородного и азотного производства, химической лаборатории и газовой службы энергетического управления. Корпоративное соревнование направлено на выявление и поощрение лучших сотрудников, повышение эффективности работы энергетических подразделений предприятия.На первом этапе жюри в составе руководителей предприятия оценивало инициативы работников, направленные на улучшение технологических процессов, увеличение энергоэффективности, снижение трудозатрат на обслуживание оборудования. Важным критерием оценки стал рассчитанный экономический эффект.На втором этапе конкурсанты участвовали в командных спортивных и творческих состязаниях. На третьем этапе жюри оценивало эффективность взаимодействия сменного мастера с работниками бригад при решении смоделированных производственных задач.Лидером по итогам трех этапов стала бригада под руководством мастера Алексея Крылова. Победителей конкурса наградили дипломами и денежными премиями.