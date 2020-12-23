В Правительстве Свердловской области назвали имена и наградили лучших благотворителей региона по итогам 2020 года.Большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса внесли учредители Фонда святой Екатерины генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, а также учредитель «Сима-ленда» Андрея Симановский. Все они названы лучшими благотворителями этого года в Свердловской области.- Хочется, чтобы следующий год был легче, чем год уходящий. Есть большая надежда, что он пройдет в том ритме, в котором мы привыкли жить. Ну и Фонд святой Екатерины будет рядом с нашими горожанами и жителями Свердловской области, - сказал директор фонда Александр Андреев.В награждении принял участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.В период пандемии Фонд святой Екатерины выделил 1,4 миллиарда рублей на поддержку медицины и социальной сферы региона, включая многодетные и малоимущие семьи.