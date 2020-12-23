Во вторник депутаты городской Думы Екатеринбурга проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Александра Высокинского. Заявление об этом он написал сам.- Вы знаете, что вчера (21 декабря, - Ред.) губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев предложил мне перейти на должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Я это предложение принял, - объяснял тогда Александр Высокинский.А сегодня, 23 декабря, глава региона уже официально своим указом возложил на экс-мэра Екатеринбурга исполнение обязанностей первого заместителя губернатора.- Для назначения на эту должность необходимо одобрение Законодательного собрания, - уточняют в Департаменте информационной политики Свердловской области. - До момента рассмотрения вопроса депутатами, а также выполнения других обязательных мероприятий, Александр Высокинский будет исполнять обязанности первого зама.