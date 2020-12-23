На традиционном новогоднем приеме общественности губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что предстоящий 2021 год станет Годом медицинского работника. Глава региона отметил, что прошедший год был сложным для всех, и поблагодарил жителей за понимание и доверие.- Плечом к плечу, врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, работники лабораторий и служб Скорой помощи противостоят коронавирусной инфекции. Признавая огромные заслуги медицинского сообщества, объявляю 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника», — сказал губернатор.Также на приеме глава региона вручал награды уральцам. Отличившиеся получали почетные дипломы и благодарственные грамоты губернатора, а также знаки отличия за заслуги перед Свердловской областью.