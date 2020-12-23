В среду, 23 декабря, в Сысертском городском суде проходит заседание по избранию меры пресечения для заведующего одного из отделений Горбольницы №40 Екатеринбурга, которого накануне задержали по подозрению в сексуальном преступлении против ребенка.Следователи регионального СКР полагают, что 48-летний заведующий отделением имеет отношение к преступлениям, совершенным в поселке Большой Исток Сысертского района Свердловской области в августе 2020 года.На данный момент врачу предъявили обвинение только по одному эпизоду, однако их число может увеличиться до двух. Мужчина уже дал признательные показания. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в силовых структурах.- 24 и 28 августа в Большом Истоке мужчина средних лет показал половой орган 8-летней девочке. В ходе совместной работы уголовного розыска и СК предполагаемый преступник был вычислен. Мужчина жил и работал в Екатеринбурге, - рассказал источник «КП».Стоит отметить, что 18 декабря Следственный комитет и свердловский главк полиции выступили с совместным заявлением о розыске извращенца, который орудовал в Большом Истоке. Кроме этого силовые ведомства предоставили фото и видео.