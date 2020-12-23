Сгоревший деревянный многоквартирный дом на Нагорной, 50 в Екатеринбурге исключили из Единого государственного реестра объектов культурного наследия. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.Деревянный дом числился в реестре памятников архитектуры как объект культурного наследия с 1991 года. Но еще в 1996 году чиновники признали, что дом включили в список по технической ошибке. И вот, спустя столько времени, процедуры по снятию с госохраны закончены, дом разрешили снести.Отметим, что жителей дома расселили 14 лет назад из-за признания его аварийным. Сейчас от него практически ничего не осталось – здание сильно пострадало в пожаре.