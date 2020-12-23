В Нижнем Тагиле ковид-дисседента арестовали на шесть суток. Сначала на мужчину составили административный протокол за то, что он не надел маску в магазине. Материалы направили в Ленинский суд Нижнего Тагила. На заседании мужчина вновь явился без маски.- Придя в судебное заседание, Т. вновь категорически отказался надеть маску и не подчинился распоряжениям судьи. В итоге судья был вынужден удалить его из зала и рассмотреть дело в его отсутствие, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.В итоге мужчину оштрафовали на 15 тысяч за нарушение масочного режима в магазине. А за неисполнение законного распоряжения судьи, привлекли к административной ответственности и назначили арест на 6 суток.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГортранс Екатеринбурга подаст в суд на ковид-диссидентов, из-за которых задерживали транспорт. Предприятие уже запросило данные этих людей у полиции (подробнее)