Мэрия Екатеринбурга опубликовала список домов, в которых сделают капитальный ремонт в 2021 году. Всего в перечень вошли 314 домов в разных районах города.- В Постановлении горадминистрации утверждается перечень адресов многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2021 году, собственники которых не приняли решение о проведении капремонта в установленные законодательством сроки, - отмечается в пресс-службе мэрии.Также в администрации напомнили, что плановые мероприятия проводятся в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы.Перечень домов, в которых планируют сделать капремонт в следующем году, опубликован на официальном сайте мэрии.