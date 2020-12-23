22 декабря 2020 в Москве состоялась церемония вручения наград Russian Business Travel & MICE Award – ведущей российской премии для лучших компаний сферы делового туризма и MICE.Участники конкурсного отбора – представители основных сегментов рынка бизнес-туризма: отели, конгрессные центры, MICE-площадки, организаторы конференций в России и за рубежом, российские конгресс-бюро, коммуникационные и креативные агентства по обслуживанию корпоративных клиентов, онлайн-продукты в сфере туризма и др.В 2020 г. на конкурс было заявлено 95 участников в 11 номинациях. Победителей и лауреатов выбирали 100 экспертов-профессионалов.«Синара Центр» был заявлен в номинации «Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий». В ней так же были представлены такие серьезны претенденты как курорт Красная Поляна, горно-туристический центр «Газпром», туристический комплекс «Абрау-Дюрсо», Флотилия «Рэдиссон Ройал» и другие. Но именно культурно-выставочный комплекс стал победителем номинации в 2020 г.Награду получила генеральный директор «Синара Центра» Елена Теребенина.Она отметила, что для сравнительно молодого проекта, которым является комплекс, получить такую премию – высокая честь и признание. Это награда - результат слаженной работы всей команды Центра. Регулярно «Синара Центр» получает высокие оценки от организаторов различных событий, которые проходят на его площадке. Всего за год комплекс стал известен за пределами Екатеринбурга и его по достоинству оценили эксперты MICE-индустрии.Федеральные эксперты индустрии делового туризма отметили, что за последние годы эта сфера в Екатеринбурге развивается высокими темпами. И это подтвердили результаты Russian Business Travel & MICE Award -2020.Из 11 номинаций премии 3 награды уехали в Екатеринбург. Помимо «Синара Центра» победителями стали «Екатеринбург – ЭКСПО» («Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр») и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области и входящее в него Уральское конгресс-бюро («Лучший офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE»).Премия Russian Business Travel & MICE Award учреждена в 2010 году в целях продвижения и развития бизнес-туризма и конгрессных услуг в России. Учредители: журнал Business Travel, интернет-портал Conference.ru, Торгово-промышленная Палата РФ. Проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).