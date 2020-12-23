На фонарях в сквере у Оперного театра вновь появились оранжевые уютные абажуры. Их, как и каждую зиму, повесил екатеринбургский художник Тимофей Радя. Обычно абажуры появляются на фонарях в декабре-январе и создают приятную атмосферу в центре города до весны. Отметим, что впервые художник повесил их в 2013 году во время фестиваля «Не темно».Напомним, что Тимофей Радя недавно обошел Моргенштерна в голосовании за главного «культурного человека» 2020 года. Он получил 19% голосов в номинации от журнала Forbes. Уралец уступил только Юрию Дудю. Тимофей Радя выдвигался, как флагман отечественного стрит-арта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕкатеринбургский художник Тимофей Радя сжег «будущее» в поле. В чем заключается смысл арт-объекта художник объяснять не стал (подробнее)Художник из Екатеринбурга номинирован на премию Кандинского. Тимофея Радю называют русским Бэнкси за его вызывающие работы (подробнее)