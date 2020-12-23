В Нижнем Тагиле стартовало голосование за логотип к 300-летию города. Тагильчанам предлагают выбрать лучший вариант из шести, представленных творческими коллективами города. Логотипы разработали представители Нижнетагильского музея изобразительных искусств, музея-заповедника «Горнозаводской Урал», МБУ «Центр развития туризма» и Факультета художественного образования «РГППУ». Еще один вариант предложили дизайнер Елена Кирилюк и маркетолог Макс Щербинин.- Увидев информацию в соцсетях о работе над символикой к 300-летию города, авторы создали свою концепцию логотипа, с названием «Город с башней на горе», - рассказали в пресс-службе мэрии.Проголосовать за логотип можно на сайте города. Знак, который набрал больше всех голосов, назовут 25 января. Напомним, что тагильчане будут отмечать 300 лет со дня основания родного города в 2022 году. Мы рассказывали, как преобразится Нижний Тагил к празднованию юбилея.