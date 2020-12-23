Жители Екатеринбурга лучше всех среди городов-миллионников подготовятся к празднованию Нового года-2021. По данным опроса агентства Zoom Market, горожане намерены потратить на пиротехнику больше денег, чем жители других крупных городов России.Больше половины респондентов готовы потратить на салюты и фейерверки до 10 тысяч рублей, еще треть – до 5 тысяч рублей и только 12% опрошенных – до 2 тысяч рублей.В желании отметить Новый год ярко жители Екатеринбурга обошли Краснодар, Москву, Омск и Ростов-на-Дону. Эти города оказались в рейтинге ниже уральской столице, занявшей первую строчку.