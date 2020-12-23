В Свердловскую область доставили еще 3 550 доз вакцины «Спутник V», которая также известна под названием «Гам-Ковид-Вак». Основную часть партии отправят в медучреждения Екатеринбурга. Также вакцина будет направлена в Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхнюю Пышму и другие муниципалитеты.- Ожидается, что прививку вакциной из этой партии поставят в том числе уральцам, которые подали соответствующие заявки в рамках тестовой записи через службу 122, - отметили в оперштабе.Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение начать тестовый этап записи на вакцинацию. Для того чтобы встать в очередь на получение вакцины, нужно позвонить на горячую линию по COVID-19 на номер 122 и назвать свой адрес, чтобы диспетчеры подсказали, где находится пункт вакцинации.Планируется, что массово прививать население от коронавируса начнут в январе. Отметим, что это уже четвертая партия вакцины, которую привезли в наш регион. В общей сложности Свердловская область получила уже больше 6,5 тысячи доз «Спутник V» .ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбург доставили новую партию вакцины от коронавируса. Третья партия составила 1400 доз. Всего в регион доставили 4500 доз (подробнее)Опубликован список больниц Свердловской области, куда поступит вакцина от коронавируса. Ставить прививки будут в 18 медучреждениях региона (подробнее)