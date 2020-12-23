Стала известна дата проведения «Ночи музыки-2021». Сегодня, 23 декабря на пресс-конференции назвали день, когда состоится музыкальный фестиваль. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, Ural Music Night состоится 26 июня.- Мне очень хочется верить, что эта акция будет связана, в том числе, и с нашей победой над пандемией. Потому что ее осколки будут нас беспокоить. Жизнь продолжается. Символом этого хорошо у нас будет «Ночь музыки». Правительство области поддержат эту акцию, также как поддерживали в прошлые года, - сказал он.Напомним, в этом году «Ночь музыки» прошла 18 сентября. Сначала фестиваль несколько раз переносили с июня на август, а затем на сентябрь. Но акция все-таки состоялась и собрала 170 тысяч человек.