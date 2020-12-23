18 лучших работников энергоуправления ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) получили корпоративные награды в честь Дня энергетика.Почетные грамоты за высокие производственные показатели и личный вклад в повышение энергоэффективности технологических процессов энергетикам вручили на торжественных собраниях в заводских подразделениях. Лучших работников поощрили корпоративными знаками отличия и премиями.– Благодаря обновлению оборудования, внедрению энергоэффективных технологий и оптимизации работы агрегатов, удельная энергоемкость производства ВИЗ-Стали за последние пять лет снизилась на 8%. За всем этим стоит напряженный труд энергетиков, которые делают нашу жизнь светлой и теплой, а работу завода – стабильной, – отметил начальник энергетического управления ВИЗ-Стали Антон Подчиненов.В 2020 году энергетическое управление ВИЗ-Стали завершило более 20 ресурсосберегающих мероприятий. На замену подстанционного оборудования, теплового пункта и системы отопления азотной станции, установку повышения качества охлаждающей воды и т.д. предприятие направило порядка 33,5 млн рублей.