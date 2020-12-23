Екатеринбуржец Антон Савчук обогнал Юрия Дудя в голосовании в номинации «Дело года». Уралец является автором проекта «Бесплатный ремонт», уже несколько лет он безвозмездно ремонтирует квартиры ветеранам, труженикам тыла и пенсионерам.Голосование проводит портал Peopletalk и в номинации «Дело года» участвуют шесть проектов. Один из них фильм Юрия Дудя «ВИЧ в России», также «Я в помощь», благотворительная акция актера Никиты Кукушкина. Больше всего голосов пока получил Антон Савчук с проектом «Бесплатный ремонт». В его пользу уже проголосовали 87 177 человек.Отметим, «Бесплатный ремонт» существует за счёт личных средств Антона и немногочисленных перечислений от неравнодушных людей. Екатеринбуржец по сей день продолжает помогать пожилым людям.