В администрации Нижнего Тагила определились с площадками для строительства двух новых детских садов. Дошкольное учреждение на 170 мест должны возвести на Сланцевой, 8 в микрорайоне «Рудник имени III Интернационала». Еще одно - на 270 мест в микрорайоне «Приречный».- С выбором третьего участка пока возникли сложности, поскольку не все свободные земли, имеющиеся в распоряжении муниципалитета, соответствуют требованиям к уровню доступности, плотности жилой застройки, площади и удаленности от санитарно-защитной зоны промышленных предприятий, - рассказала начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева.Из числа предложенных архитекторами вариантов, наиболее подходящей для строительства третьего детского сада считают часть территории бывшей воинской части на Вые. Но здесь в непосредственной близости находится участок, который зарезервирован под строительство спортивного комплекса. Для принятия окончательного решения по этому вопросу мэр города Владислав Пинаев поручил собрать выездное совещание.Проекты зданий дошкольных учреждений прошли конкурсный отбор и будут включены в государственную программу, которая сейчас дорабатывается с учетом корректировок нацпроекта.Также была выбрана площадка под строительство новой школы на 1200 мест. Образовательное учреждение может быть построено за ФОК «Президентский».