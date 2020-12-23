На итоговой пресс-конференции 22 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос о переводе службы скорой медицинской помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг. По словам главы региона, это позволит обновить автопарк по опыту других регионов. Однако медики с Куйвашевым не согласились.По словам члена профсоюза работников здравоохранения Михаила Смольникова, машины скорой помощи в Нижнем Тагиле находятся в хорошем состоянии.- У губернатора был заготовленный шаблон, по которому он отвечал. Второй вопрос – это стоимость услуг, которые будет поставлять компания. Они будут стоить в два раза выше, чем в Екатеринбурге, - рассказал Смольников изданию TagilCity.ru.Сейчас медики Нижнего Тагила готовят новое видеообращение, в котором они намерены опровергнуть заявление главы региона. Также специалисты бригад скорой помощи спросят Евгения Куйвашева, зачем в контракт включили пункт о передаче автопарка ИП и самозанятым.Медики надеются, что переход на систему аутсорсинга в Нижнем Тагиле отменят.