В Екатеринбурге вечером 22 декабря у одного из продуктовых магазинов по улице 40 лет Октября молодой человек, вооружившись перцовым баллончиком, напал на инкассатора. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».По словам очевидцев, злоумышленник надел медицинскую маску, распылил баллончик и атаковал сотрудника службы инкассации, когда тот вышел из служебного автомобиля. Парень попытался вырвать сумку с деньгами, но этого сделать ему не удалось. Тогда он поспешил ретироваться с места нападения.Инкассаторы после ЧП вернулись в свой офис, после чего в магазин направили другую бригаду службы. Сейчас полиция занимается поиском нападавшего злоумышленника.