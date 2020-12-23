В Екатеринбурге в минувшую субботу возле дома на Белинского, 248 неизвестный водитель на SEAT Leon не уступил дорогу попутному автомобилю Volkswagen Polo с логотипом «Яндекс.Такси», из-за чего тот влетел во встречный Kia, а затем на Toyota Land Cruiser.В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка такси. Медики диагностировали у нее травму лица. Виновник аварии на SEAT Leon при этом уехал с места ДТП. Его через некоторое время разыскали сотрудники полиции.- Им оказался 40- летний житель Екатеринбурга, имеющий стаж управления транспортными средствами 19 лет, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - Водитель пояснил, что двигался по улице Белинского и, чтобы повернуть налево, начал перестраиваться в левый ряд. Так как автомашин на проезжей части не было, он занял средний ряд. Увидел в зеркало заднего вида, что по полосе едет такси, водитель автомашины SEAT Leon повернул направо, чтобы избежать столкновения.В ГИБДД отметили, что действия водителя подтверждает и видеозапись, сделанная регистратором одного из автомобилей, который двигался впереди. Но мужчина себя участникам аварии не считает, так как по его словам, ДТП он не видел и его машина не была повреждена.Сейчас в отношении водителя SEAT Leon сотрудниками ГИБДД возбуждено административное производство. Водителю придется нести ответственность за не предоставление преимущества в движении водителю машины, которая двигалась попутно без изменения направления движения и за невыполнение обязанностей в ДТП. Ему грозит лишение права управления автомомблем на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.