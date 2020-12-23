В преддверии Нового года несомненным атрибутом праздника и его символом в каждом доме является елка. Однако Лесной кодекс РФ запрещает самовольную рубку или повреждение хвойных деревьев.- В случае вырубки новогодней елки человек может быть привлечен к административной ответственности, - отмечают в прокуратуре Орджоникидзевского района.ШТРАФЫна граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей;на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей;на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.Кроме того, если данное деяние совершено в значительном размере, то нерадивый лесоруб подлежит привлечению к уголовной ответственности. Санкции статьи предусматривает наказание вплоть до 18 месяцев лишения свободы.Инструкцию о том, как законно срубить елку к Новому году, вы можете прочитать здесь.