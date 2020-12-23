Больше половины работающих свердловчан решили не идти на корпоратив из-за пандемии

О том, что корпоратив точно будет, рассказали только 12% свердловчан, участвовавших в опросе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше половины работающих свердловчан (58%) решили не идти на корпоратив из-за пандемии. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Также согласно исследованию, у 67% жителей региона вообще не будет празднования Нового года на работе. О том, что корпоратив точно будет, рассказали только 12% респондентов, 22% пока не знают, состоится ли праздник.

Что касается подарков, то независимо от того, будет корпоратив или нет, в большинстве компаний региона сотрудники собираются сделать друг другу новогодние презенты. Только 30% участвовавших в опросе свердловчан рассказали, что у них не принято обменивать подарками на работе.

- Еще 16% рассказали, что их начальство дарит подарки всем подчиненным, а вот 4%, наоборот, сообщили, что у них принято дарить подарок руководству. 1% опрошенных рассказали, что у них работе все дарят подарки всем, - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Напомним, год назад аналогичный опрос показал, что если бы перед жителями Свердловской области поставили выбор - денежная премия или проведение новогоднего корпоратива - 78% выбрали бы деньги. По этому параметру регион занял третье место в стране.