В Свердловской области многодетная семья едва не погибла от едкого дыма

Семья могла пострадать из-за дыма от сгоревшей пищи, оставленной на включенной плите Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, в селе Киргишаны Нижнесергинского муниципального района 19 декабря многодетная семья едва не погибла от едкого дыма. Мама пяти детей поставила на плиту готовиться еду и случайно уснула. Все остальные домочадцы в это время тоже уже спали. Дом заполнился дымом.

- От отравления едким дымом семью спас сигнал пожарного извещателя, от которого семья проснулась, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - Пожарный извещатель в этом доме появился совсем недавно - его установили в ходе межведомственного профилактического рейда по местам проживания многодетных семей специалисты социальной службы совместно с сотрудниками госпожнадзора. Страшно представить, чем обернулась бы эта ситуация, если бы не этот простой, но очень важный прибор.

Мама, проснувшись от звука извещателя, выключила плиту. Домочадцы покинули дом, чтобы проветрить, а затем вернулись, когда там стало безопасно.

Сотрудники МЧС отмечают, что самым опасным для человека фактором пожара является дым, состоящий из токсичных продуктов горения. Автономные пожарные извещатели своим сигналом предупреждают людей об опасности, позволяя своевременно покинуть помещение.

- Огнеборцы настоятельно рекомендуют гражданам устанавливать пожарные извещатели в жилых помещениях, ведь маленький и доступный прибор способен спасти самое ценное - человеческую жизнь, - добавили в МЧС.

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