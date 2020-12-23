Фото: Instagram

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала в своем Instagram видео со съемочной площадки нового сериала Сарика Андреасяна «Стриптизеры». Известно, что в новом ситкоме красавице составят Ольга Тумайкина и резидент Comedy Woman Наталия Медведева, а также 25-летняя Елизавета Моряк.

Актриса опубликовала кадры со съемочной площадки, где звездная четверка танцует вместе с пухляшом из Little Big Дмитрием Красиловым.

- Лично для меня этот год стал, в том числе, годом сериалов: я их смотрела, я в них снималась и даже оформила подписку на пару видеосервисов, - призналась Михалкова.

Напомним, что недавно актриса отказалась баллотироваться в депутаты Госдумы.