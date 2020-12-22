Бывшее здание «Коляда-театра» вновь выставили на продажу

Николай Коляда во время переезда в новое здание в 2014 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Дом Маева» на Тургенева, 20, где с 2006 по 2014 год располагался «Коляда-театр», снова выставлен на аукцион. Начальную стоимость здания установили на отметке в 11 миллионов 140 тысяч рублей. Торги назначены на 29 декабря. Соответствующее постановление появилось на сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

- Здание продается как нежилое, общая площадь объекта – 286,1 квадратных метров. Здание входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения, - говорится в документе.

Здание не в первый раз выставляют на торги. В последний раз аукцион отменили из-за отсутствия заявок на покупку.