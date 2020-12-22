Не поделили колонки: в Лесном парня осудили за убийство соседа

Молодой человек хотел наказать собутыльника за кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном местного жителя признали виновным в смерти своего соседа по неосторожности. Следователи считают, что в один из летних вечеров молодой человек выпивал вместе с пожилым мужчиной. Неожиданно между ними вспыхнула ссора из-за бытовой мелочи: сосед вынес из квартиры парня музыкальные колонки.

- Молодой человек решил наказать своего собутыльника, жестоко избил его и ушел спать, не вызвав тому скорую. Чуть позже пострадавшего обнаружили знакомые, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Мужчину увезли в больницу, однако от полученных травм он умер. По решению суда молодой человек проведет в колонии строгого режима семь лет.