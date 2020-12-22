Мандарины и сим-карты можно купить в магазинах у дома

Фото: предоставлено МегаФон

В Свердловской области набирают популярность сим-карты с саморегистрацией. Проект был запущен весной этого года, чтобы жители могли снизить контакты в период пандемии, отмечают в МегаФоне. Приобрести такую сим-карту можно в магазине у дома и активировать дистанционно за 5-10 минут, не посещая салон связи.

- Сервисы онлайн-взаимодействия и самообслуживания становятся все более актуальными. Мы зафиксировали двукратный рост спроса на сим-карты с саморегистрацией за три осенних месяца по сравнению с предыдущим периодом. Пик активности пришелся на сентябрь, в этом месяце совершено на 70% больше покупок, чем в августе, - отмечает директор Свердловского отделения МегаФона Инна Джур.

Сейчас на Среднем Урале такую покупку можно сделать в 1 145 магазинах «у дома» в 80 населенных пунктах. Приобрести сим-карту с саморегистрацией можно и в крупных розничных сетях, таких как «Бристоль», «Детский мир», «Эльдорадо», DNS, а также онлайн: в интернет магазине МегаФона.

Процедура дистанционной активации сим-карты интуитивно понятна и проходит через портал Госуслуг или сервис МегаФона. Приложение оператора распознает лицо клиента, верифицирует фото в паспорте и автоматически заполняет электронный договор.

При необходимости абоненты могут сохранить номер другого оператора. Для этого во время самостоятельной активации сим-карты МегаФона нужно выбрать отдельный пункт меню. Далее через восемь дней номер будет перенесен на новую сим-карту. При регистрации можно выбрать любой из действующих тарифов.