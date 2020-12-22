В Свердловском минздраве рассказали о работе больниц в новогодние праздники

Больницы региона перейдут на повышенный режим готовности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больницы Свердловсой области перейдут к работе в режиме повышенной готовности во время новогодних праздников. Такой приказ подписал министр здравоохранения области Андрей Карлов. Согласно документу, необходимо обеспечить круглосуточное дежурство во время длительных выходных. Особое внимание уделено наличию коек для больных коронавирусом.

- Обеспечить готовность сил скорой медицинской помощи к оказанию неотложной помощи населению в случае проведения мероприятий в местах с массовым пребываем людей, - говорится в указе министра.

Работа скорой медицинской и неотложной помощи и травмпунктов будет выполняться в полном объеме, несмотря на выходные.