В Екатеринбурге осудили мужчин, обвиняемых в убийствах и поджоге

По решению суда мужчины проведут в тюрьме от 13 до 18 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге поставили точку в деле трех мужчин, которых обвинили по целому ряду статей: покушение на убийство, убийство группой лиц, поджог. По материалам дела все началось в июле прошлого года. Один из фигурантов дела Щербаков распивал алкоголь со своим знакомым. Мужчины повздорили, началась драка, к которой подключился еще один обвиняемый Ляпустин. Пострадавшего мужчину били руками и ногами, также в ход пошли отвертки и консервные ножи. От полученных травм мужчина умер в больнице в тот же день.

На этом молодые люди не остановились. Уже в августе они пошли на новое преступление. Щербаков со своим товарищем Хамитовым выпивал в компании мужчины и его сожительницы. Ссора на почве ревности привела к трагедии: Щербаков убил ножом мужчину, а Хамитов задушил женщину. Чтобы замести следы, сообщники подожгли дом.

- Экспертиза установила, что женщина умерла от отравления угарным газом, а не из-за полученных травм, поэтому суд переквалифицировал преступление на менее тяжкую статью: покушение на убийство, - сообщили в Свердловском областном суде.

По решению суда мужчины приговорили к длительным срокам в колонии строгого режима. Ляпустина приговорили к 13 годам, Дмитрий Хамитов получил 16 лет, участник сразу двух расправ Щербаков проведет в тюрьме 18 лет.