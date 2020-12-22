Законодательное Собрание завершило осеннюю сессию

Людмила Бабушкина. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

Людмила Бабушкина в ходе традиционного брифинга прокомментировала основные вопросы повестки заседания Законодательного Собрания

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что сегодняшнее заседания областного парламента является завершающим в осенней сессии.

- В 2020 году мы провели одиннадцать заседаний Законодательного Собрания, из которых два были внеочередными. На протяжение всего года мы принимали решения, так необходимые для поддержки бизнеса, в том числе – среднего и малого предпринимательства, самозанятого населения. Сегодня на заседании депутаты одобрили несколько законов о внесении изменений в налоговое законодательство, которые также позволяют оказывать поддержку представителям бизнеса, которые перейдут на патентную систему налогообложения с 1 января 2021 года.

Предусмотрены преференции по налогу на прибыль для тех предпринимателей, которые участвуют в инвестиционных проектах, необходимых для нашего региона. Мы внесли изменения в законы «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков», «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций», «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области». Внесение изменений в налоговое законодательство не только приводит региональные законы в соответствие с изменившимися федеральными нормами, но и предоставляет ряд преференций частному бизнесу в тех отраслях, которые наиболее пострадали от пандемии новой коронавирусной инфекции, – торговля, пассажирские перевозки, общественное питание и ряд других.

Принят ряд законов социальной направленности. В частности, изменения внесены в закон «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской области. С 2017 года региональным законодательством предоставляются социальные гарантии в форме компенсаций 90 процентов затрат или освобождение от 90 процентов затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям. Эта мера поддержки распространяется на граждан предпенсионного и пенсионного возраста, на тех, кому установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности, а также вдовам и вдовцам этих граждан. С 1 января 2020 года размер компенсаций составляет 70 тысяч рублей. Действие программы продлено до 2024 года, следовательно, и меры социальной поддержки, направленные на газификацию жилых помещений, предлагается продлить до 31 декабря 2024 года.

Хочу подчеркнуть, что в Свердловской области ни один социальный закон, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, не был ни отменен, ни ограничен. Более того – принимались решения о продлении действия ряда законов социальной направленности, увеличения сумм поддержки отдельным категориям граждан. По поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина мы приняли решение о предоставлении двухразового питания в начальных классах. В августе 2020 года принято решение об обеспечении бесплатным горячим двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в случае если они обучаются по программам начального, основного и среднего общего образования в государственных муниципальных, частных и образовательных организациях Свердловской области, общеобразовательных организациях, а также обучаются по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

Законодательно закреплено право на бесплатное питание для всех школьников младших классов с 1 сентября 2020 года, а дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты получили право на двухразовое горячее питание либо денежную компенсацию.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

В Свердловской области в соответствии с постановлением регионального правительства учащиеся начальных классов общеобразовательных учебных заведений, а также сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечивались бесплатным питанием с 2006 года. В 2013 году право на бесплатное питание школьников было закреплено в областном законе.

Мы рассмотрели исполнение региональных законов, например, закона о технопарках. Комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству очень внимательно изучил этот вопрос и предложил правительству Свердловской области при формировании проекта областного бюджета на 2022 год предусмотреть ежегодное выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы «Уральский технополис» в объеме не ниже уровня 2019 года. Одновременно рекомендовано продолжить работу по развитию технопарка «Университетский».

Рассмотрены итоги летней детской оздоровительной кампании. Наш регион входит в число 59 российских территорий, которые обеспечивали детский отдых в загородных лагерях. Всего за 11 месяцев 2020 года отдыхом и оздоровлением охвачено 167 106 детей. На эти цели из областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников потрачено 743,5 миллионов рублей, - отметила Людмила Бабушкина в своем комментарии.

Отвечая на вопросы журналистов, которые касались кадровых изменений в исполнительных органах государственной власти Свердловской области, председатель регионального парламента подчеркнула:

- Назначение руководителей органов исполнительной власти региона – прерогатива губернатора Свердловской области. В соответствии с законодательством Законодательное Собрание Свердловской области дает согласие на назначение на должность первого заместителя губернатора Свердловской области, министра финансов и министра по управлению государственным имуществом. Если нам поступят соответствующие предложения, мы приступим к их рассмотрению.