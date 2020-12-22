В Екатеринбурге третью неделю разыскивают пропавшую женщину

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 37-летнюю Ольгу Алтафееву. Женщина вышла из дома 3 декабря, и до сих пор об ее местонахождении ничего неизвестно.

- На момент пропажи женщина была одета в красный пуховик, брюки в полоску, черные полусапожки, серо-черную вязаную шапку, - рассказывают добровольцы, которые занимаются поисками пропавшей.

Приметы женщины: рост 153 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, сообщите на горячую линию по номеру 88007005452 или по телефону экстренных служб: 112.