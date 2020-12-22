В Нижнем Тагиле автоледи устроили ДТП, не поделив дорогу

Фото: Управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области

В Нижнем Тагиле два автомобиля под управлением женщин столкнулись на пересечении Уральского проспекта и улицы Дружинина. Автоледи за рулем Тойоты-Короллы не уступила дорогу водителю Дэу-Матиз, который двигался по главной дороге. В результате ДТП травмы получили 38-летняя мама и ее 7-летний сын, передвигавшиеся на Дэу. Женщину увезли в больницу с травмой головы, ребенок получил ушибы грудной клетки.

- Благодаря тому, что мальчик ехал на заднем сидении с пристегнутым ремнем безопасности, удалось избежать серьезных травм и последствий, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Обе женщины имеют серьезный водительский стаж: более 15 лет каждая. На момент ДТП они были трезвыми. Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, из-за чего именно случилась авария.