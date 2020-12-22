В Екатеринбурге проведут ЧМ по волейболу вопреки вердикту CAS

Евгений Куйвашев: соревнование все равно проведем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург продолжает готовиться к Чемпионату мира по волейболу, который запланирован на 2022 года. Об этом на итоговой пресс-конференции 22 декабря заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На днях спортивный арбитражный суд озвучил решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством, где прописано, что Россия в течение двух лет не имеет права проводить ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады. ЧМ по волейболу назначен на 26.08. – 11.09. 2022 года.

- Решения, принятые до вступления в силу решений суда, они обязательны к исполнению. Это касается и мероприятий, связанных с проведением ЧМ по волейболу, которые планировались и еще готовятся. Они будут проведены тогда, когда будет позволять санитарно-эпидемиологическая ситуация. Мы продолжаем готовиться, - рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сейчас в Екатеринбурге проводится масштабный ремонт Дворца игровых видов спорта, который будет завершен к 2022 году. Тогда спортивный объект будет полностью готов к проведению соревнований международного уровня.

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