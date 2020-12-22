Сейчас в регионе официально зарегистрированы как безработные 114 161 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стало в пять раз больше безработных, чем до пандемии. Сейчас в регионе официально никуда не трудоустроены 114 161 человек. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной рынку труда в регионе в 2020 году.

Однако на сегодняшний день, по словам замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталии Бордюговой, наблюдается постепенное снижение количества безработных, благодаря специальным мерам по восстановлению численности занятости.

- Порядка 75 тысяч безработных трудоустроены через наши ресурсы в этом году. Они прошли переобучение по актуальным специальностям и нашли работу, - рассказала Наталия Бордюгова. - Не будем кривить душой - трудоустройство не стопроцентное, то есть это не значит, что человек прошел переобучение и сразу устроился. Но он повысил свою конкурентоспособность на рынке, что дает им определенный толчок и успех перед работодателем.

Отметим, что в сентябре рост количества не трудоустроенных свердловчан отмечал и Свердловскстат. Прирост количества безработных начался примерно с мая этого года, когда пандемия коронавируса уже значительно ударила по Свердловской области, и многие сферы были закрыты несколько месяцев.