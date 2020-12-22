ВТБ Лизинг улучшил специальные условия приобретения Mercedes-Benz GLS

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ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) улучшил специальные условия для приобретения Mercedes-Benz GLS, увеличив выгоду с 4% от рекомендованной розничной цены автомобиля до 8%. Предложение действительно до 31 декабря включительно. ВТБ Лизинг активно развивает сотрудничество с представительством «Мерседес-Бенц РУС»: почти все модели марки Mercedes-Benz сегодня можно приобрести в лизинг со значительной выгодой: от 6% до 16%.

Наиболее привлекательные условия - 16% - предлагаются для покупки седана E-Класса (кроме автомобилей после рестайлинга в 2020 г.). Преимущество в 6% распространяется на GLB и С-Класс 200 4M Premium. С выгодой в 8% можно приобрести все остальные модели марки, кроме G-Класса.

- Mercedes-Benz стабильно входит в число самых продаваемых в лизинг автомобилей в премиальном классе и занимает второе место в соответствующем сегменте портфеля ВТБ Лизинг. Мы развиваем сотрудничество с автопроизводителем, стремясь предложить лучшие условия своим клиентам. Несмотря на непростой год за 11 месяцев наши продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz выросли на 17%. Уверен, что новые специальные условия будут стимулировать продажи Mercedes-Benz GLS, - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

Подать заявку на покупку автомобиля и получить расчет платежей можно в режиме онлайн. Лизинговый контракт заключается на простых и выгодных условиях, решение по сделке принимается в течение 1-2 дней. По окончании срока лизинга возможен выкуп автомобиля на физическое лицо. Лизинговая компания также окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, клиент получает готовое к эксплуатации транспортное средство.