Алексей Орлов назвал главные задачи на работе в мэрии Екатеринбурга

Алексей Орлов определил главные задачи в своей работе на новом посту Фото: Алексей БУЛАТОВ

И.о. Главы Екатеринбурга Алексей Орлов 22 декабря назвал главные задачи в своей работе на новом посту. По его словам, в глобальном отношении город нужно подготовить к Универсиаде, а также к празднованию 300-летия. Оба эти мероприятия пройдут в 2023 году.

Также Алексей Орлов намерен контролировать вопросы, касающихся повседневной жизни горожан.

- Одна из основных задач – подготовка к Универсиаде. Это новый формат по подготовке учебного пространства в плане подготовки студентов, получающих высшее образование. Но главное, чтобы жители Екатеринбурга, выходя на улицу, могли пользоваться удобным транспортом, спокойно гулять в парковых зонах и не поскальзываться на тротуарах, - рассказал Алексей Орлов.

В понедельник, 21 декабря, Алексей Орлов перешел с должности первого вице-губернатора Свердловской области на должность заместителя мэра Екатеринбурга. В тот же день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил пост Орлова главе уральской столицы Александру Высокинскому, на что тот дал согласие.

Во вторник, 22 декабря, мэр Высокинский подал заявление об отставке, которое утвердили депутаты Гордумы Екатеринбурга. Таким образом, исполняющим обязанности главы Екатеринбурга теперь является Алексей Орлов.

По словам губернатора Свердловской области, рокировка в руководстве области и города – нормальный рабочий процесс, направленный на повышение эффективности работы органов власти.

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