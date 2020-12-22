В Свердловской области у мужчины после похода в баню оказалось обожжено 80% тела

За жизнь охотника, получившего ожоги, сейчас борются врачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В охотничьем домике вблизи поселка Озерного в Режевском районе в минувшую субботу собрались несколько мужчин, чтобы отдохнуть после охоты. Один из них решил попариться в бане. Через некоторое время товарищи обнаружили его с сильными ожогами тела. Пострадавшего срочно госпитализировали, у него обожжено 80% тела. Сейчас за жизнь 73-летнего мужчины борются врачи.

- Что конкретно случилось в бане с охотником, сейчас устанавливают сыщики. Не исключено, что здесь не обошлось без алкоголя, а также нарушений мер безопасности, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По факту инцидента полиция проводит проверку.

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