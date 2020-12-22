На ВИЗ-Стали наградили заводских волонтеров

Фото: ВИЗ-Сталь

По итогам реализации волонтерской программы 2020 года на ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) памятными подарками и дипломами наградили 17 активистов добровольческого движения. Паспорта волонтеров получили 9 заводчан, которые участвовали в двух и более акциях.

Волонтерские мероприятия на предприятии проходят регулярно, в них участвует все больше неравнодушных людей. В этом году около 150 работников предприятия присоединились к уборке и благоустройству городских территорий, сбору вещей для нуждающихся, организации помощи приюту для бездомных животных и другим акциям.

В условиях пандемии волонтеры взяли шефство над ветеранами завода: открыли горячую линию, помогали с закупкой лекарств и товаров первой необходимости, доставляли благотворительные подарки фонда «Милосердие» (социальный партнер Группы НЛМК). На фоне распространения коронавируса они разъясняли сотрудникам важность использования защитных средств, соблюдения дистанции и правил личной гигиены.

– Волонтерское движение на заводе стало отдельной масштабной социальной программой, ориентированной в том числе на развитие молодых кадров. Она позволяет работникам проявить себя, получить опыт ведения собственных проектов, навыки работы в команде. Мы поддерживаем стремление заводской молодежи делать добрые дела и оказываем необходимую помощь для реализации проектов, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.