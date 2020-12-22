В Свердловской области выросли цены на сахар, гречу и картофель

За время пандемии большего всего цены в магазинах подскочили на сахар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за время пандемии коронавируса в магазинах более чем на 20% выросли цены на сахар, гречу и картофель. Об этом пишет TagilCity со ссылкой на Росстат.

Так, килограмм сахара вырос в цене на 52,76% - с 32,66 до 49,89 рублей. Также на 28% увеличилась цена на гречневую крупу - с 83,76 до 107,09 рублей. С 21,71 до 26,96 рублей (+24%) выросла стоимость на картофель. Кроме того поднялась цена на 19,7 рублей на подсолнечное масло и на 16, 4 рублей за банку мясных консервов весом в 350 грамм.

Также Росстат зафиксировал и снижение на стоимость некоторых продуктов с начала введения коронавирусных мер. Так, снизилась цена на капусту (на 19,7%), репчатый лук (на 14,45%) и пшено (7,13%).