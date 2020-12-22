Массовая вакцинация предположительно начнется в январе 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области смогут записаться на прививку от коронавируса по телефону 112. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал губернатор Евгений Куйвашев. На данный момент в регион доставили порядка четырех тысяч доз вакцины «Спутник V».

- Там вам скажут, где ваш пункт вакцинации. В январе–марте мы ожидаем огромное количество вакцины, - сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, что по состоянию на 22 декабря, число заболевших на Среднем Урале достигло 54 939. С начала пандемии от COVID-19 скончались 1 360 человек.