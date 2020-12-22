Специалисты разрешили строить мусорный полигон под Красноуфимском

Новый полигон ТКО появится под Красноуфимском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты по итогам повторной экологической экспертизы разрешили строить полигон твердых коммунальных отходов рядом с городом Красноуфимском в Свердловской области.

По мнению специалистов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, проект строительства мусорного полигона полностью соответствует установленным законом требованиям в области охраны окружающей среды и пригоден для реализации. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В ходе повторной экологической экспертизы специалисты рассмотрели потенциальные риски для флоры и фауны, изучили документацию проекта и результаты общественных обсуждений.