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Специалисты разрешили строить мусорный полигон под Красноуфимском

Такой вывод сделан по итогам повторной экспертизы
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Новый полигон ТКО появится под Красноуфимском

Новый полигон ТКО появится под Красноуфимском

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты по итогам повторной экологической экспертизы разрешили строить полигон твердых коммунальных отходов рядом с городом Красноуфимском в Свердловской области.

По мнению специалистов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, проект строительства мусорного полигона полностью соответствует установленным законом требованиям в области охраны окружающей среды и пригоден для реализации. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В ходе повторной экологической экспертизы специалисты рассмотрели потенциальные риски для флоры и фауны, изучили документацию проекта и результаты общественных обсуждений.

Строительство и ремонт