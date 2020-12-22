Банк УРАЛСИБ в Челябинске провел серию круглых столов, посвященных ипотечному кредитованию

Фото: предоставлено Банком УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ в Челябинске провел серию ипотечных круглых столов с действующими и потенциальными партнерами. На встречах присутствовали представители ведущих компаний-застройщиков и агентств недвижимости Челябинска, таких как ООО «РиэлСтройКом», АН «ЭТАЖИ», АН «Компаньон», АН «Сфера недвижимости», АН «Дан Инвест», АН «Квадратный метр», АН «Все знают», АН «Навигатор», АН «Парк квартир», АН «Недвижимость и партнеры», АН «Результат», АН «Новосел» и ряд других партнеров.

Участники круглых столов обсудили действующие и перспективные ипотечные программы банка УРАЛСИБ рынок недвижимости в городе, а также возможности сотрудничества с банком в качестве партнеров.

Встреча прошла с соблюдением всех необходимых предосторожностей – в помещении были установлены бактерицидные рециркуляторы, рассадка гостей проводилась с соблюдением необходимой дистанции, на входе всем гостям были предложены антисептик и медицинские маски.

- Ипотека сегодня – одно из стратегических направлений развития бизнеса УРАЛСИБа. В 2020 году мы отмечаем значительный рост спроса на ипотечные кредиты со стороны населения, – отметила Территориальный директор Челябинской территориальной дирекции банка УРАЛСИБ Елена Кукк. – В декабре мы снизили ставки по ипотеке, и сегодня мы предлагаем ипотечные программы на достаточно выгодных условиях, особенно для клиентов, покупающих жилье у партнеров банка. Поэтому для нас важно было обсудить ситуацию на рынке и перспективы сотрудничества с ключевыми участниками рынка, получить «обратную связь» по тем новинкам, которые мы постоянно внедряем.

Ипотека является одним из ключевых розничных продуктов банка УРАЛСИБ. В период с января по октябрь 2020 года в Банке в целом было выдано около 10,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 30,6 млрд рублей. Ипотечный кредитный портфель на 1 ноября 2020 года составил 88,5 млрд рублей, увеличившись к сопоставимому периоду прошлого года в 1,2 раза. В Челябинской территориальной дирекции объем выдач ипотечных кредитов в текущем году вырос в 1,4 раза по сравнению с 2019 годом, а портфель ипотечных кредитов превысил 2,3 млрд. рублей.

УРАЛСИБ предлагает клиентам несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и программа «Легкий старт». Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».