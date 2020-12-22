Выздоровевших пациентов сегодня начали выписывать из обсерватора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В санаторий «Сосновый бор» в Нижнем Тагиле не будут госпитализировать пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте администрации города. Обсерватор закрывают, так как в нем больше нет необходимости.

- В связи со снижением потребности в количестве мест временного пребывания пациентов с легкой и бессимптомной формой течения заболевания новой коронавирусной инфекцией, постановляет остановить с 21 декабря прием пациентов в муниципальное бюджетное учреждение Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор», - указано в документе.

Выздоровевших пациентов выпишут. А тех, кому еще необходимо медицинское наблюдение, переведут в другое учреждение. Отметим, что принимать пациентов с легкой и бессиптомной формой коронавируса в санаторий стали с начала ноября. Здесь было создано 50 коечных мест.