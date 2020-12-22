И.о. главы Екатеринбурга Орлов оценит проекты Высокинского

С 22 декабря 2020 года обязанности Высокинского исполняет Алексей Орлов. Фото: официальный сайт администрации Екатеринбурга

Исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Алексей Орлов оценит проекты по развитию города, которые продвигал его предшественник Александр Высокинский. По словам Орлова, для руководства города важно рассмотреть эти проекты с точки зрения затрат на них из бюджета.

- Все проекты, которые рассматривались, мы рассмотрим еще раз с точки зрения затратности и применимости в городе-миллионнике, - заявил Алексей Орлов. – Каждый проект имеет право на жизнь.

По словам и.о. Главы Екатеринбурга, многие проекты, которые продвигал Александр Высокинский, успешно реализованы в других больших городах страны.