Директор компании скрыл деньги, которые должны были пойти на уплату налогов и не платил зарплату сотрудникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить директора строительной фирмы за сокрытие больше 20 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на уплату задолженности по налогам предприятия, и руководитель об этом знал.

- Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершённое в особо крупном размере), - рассказали в СК по Свердловской области.

Кроме того, в 2018-2019 годах директор компании не выплачивал своим сотрудникам заплату. За все время работники не получили около 5 миллионов рублей. По данным следователей, суммы задолженности перед конкретными работниками варьировались от 35 до 400 тысяч рублей. В связи с этим руководитель также по отдельной статье обвиняется в невыплате зарплаты.

Во время расследования уголовного дела предприниматель полностью погасил задолженность по заработной плате перед всеми пострадавшими работниками. Сейчас уголовное дело в отношении директора строительной организации передано для рассмотрения в суд.

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