Евгений Куйвашев поставил прививку от коронавируса

Глава региона привился от коронавируса еще летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ежегодной пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что еще летом поставил прививку от коронавируса, так как постоянно контактирует с большим количеством людей.

По словам главы региона, вакцинацию он прошел нормально, без всяких последствий для здоровья.

- Я ее поставил еще летом. Ничего у меня не было. Никаких побочных эффектов, ни температуры, ничего подобного. С тех пор я регулярно сдаю анализы. Сегодня я себя чувствую очень безопасно, может быть даже бессмертным. Поэтому призываю и вас довериться нашим ученым. Вспомните оспу, без прививок мы бы никогда не смогли ее победить, - говорит губернатор Свердловской области.

Также Евгений Куйвашев отметил, что несколько его подчиненных тоже привились от коронавируса. Все они чувствуют себя нормально.

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