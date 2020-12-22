«Нам это необходимо»: свердловский губернатор объяснил, зачем скорую помощь переводят на аутсорсинг

Евгений Куйвашев рассказал, зачем нужно переводить скорую помощь на аутсорсинг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью 2020 года стало известно, что служба скорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле переводят на систему аутсорсинга. Это вызвало волну возмущения среди тагильских медиков, который обеспокоены тем, что нагрузки увеличатся, а заработок может снизиться.

На вопрос о том, зачем скорую помощь Нижнего Тагила и других городов региона переводят на аутсорсинг, ответил на ежегодной пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Аутсорсинг проводится и в Екатеринбурге и в других регионах. Как показывает практика, нам это всем необходимо. Это делается для того, чтобы улучшить работу и качество, увеличить количество автомобилей скорой. Что касается нижнетагильской ситуации, то я знаю одного из претендентов, кто сможет выполнить полное обновление транспорта, если ему позволит выиграть конкурсная процедура, - рассказал Евгений Куйвашев.

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