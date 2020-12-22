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Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков в сегменте потребительского кредитования

Размер портфеля потребительских кредитов Банка на 1 октября года составил 65,1 миллиардов рублей
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Фото: предоставлено Банком УРАЛСИБ

Фото: предоставлено Банком УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ занял 7 место по размеру портфеля потребительских кредитов и 8 место по объемам потребительского кредитования, согласно рейтингу, подготовленному порталом Банки.ру по итогам 9 месяцев 2020 года.

Размер портфеля потребительских кредитов Банка на 1.10.2020 года составил 65,1 млрд рублей, объем выданных потребительских кредитов за 9 месяцев 2020 года – 23,4 млрд рублей.

Подробную информацию о розничных продуктах Банка УРАЛСИБ можно по телефону 8-800-250-57-57, в отделениях Банка и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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