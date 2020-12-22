Дорожные службы убирали снег всю ночь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в минувшие сутки прошел сильный снегопад. Средняя высота снежного покрова, по данным управления автомобильных дорог, достигла четырех сантиметров. Из-за непогоды ухудшилась обстановка на дорогах - за сутки было зарегистрировано три аварии, в которых пострадало четыре человека.

- Снегопад начался в пять утра понедельника и закончился только ночью. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Метель существенно осложнила обстановку на дорогах, перенося снежные массы с полей на проезжую часть, - рассказали в департаменте информационной политики.

Последствия снегопада в регионе ликвидировали 471 единица техники. Для борьбы с гололедом и снежным накатом подрядные организации использовали 7,6 тысячи кубометров противогололедных материалов. Контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега специалисты управления автодорог. Сейчас заснеженные районы на трассах Свердловской области продолжают курировать 13 человек.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями.

Также замечания можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.