«Нужная полная консолидация»: Высокинский рассказал, что будет с медициной Екатеринбурга в 2021 году

Александр Высокинский переходит на государственную службу Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2021 года Горздрав Екатеринбурга получил статус подразделения Минздрава Свердловской области. По словам теперь уже бывшего мэра уральской столицы Александра Высокинского, это нужно, чтобы в период пандемии коронавируса консолидировать усилия в борьбе с ним.

- Опыт этого года показал, что при второй ступени, как муниципальное звено, технологически существует определенного рода разница во времени в платежах. То есть, деньги шли из федерального бюджета, потом они пришли в областной, из областного в городской. Это время, документы. Опять же этот год показал: чтобы бороться с такими серьезными угрозами, как коронавирус, нужна полная консолидация в один кулак при единоначальном управлении, - говорит Александр Высокинский.

По его словам, система здравоохранения в Екатеринбурге – одна из лучших в стране, поэтому не город не должен уходить от решения проблем в этой сфере.

- Огромное количество вопросов: благоустройство, инженерное обеспечение, вакцинация, профилактика, проведение профосмотров, диспансеризация наших деток, кто учится в школах, все спортивные школы, все это сегодня замкнуто на здравоохранение. Поэтому я не думаю, что город из здравоохранения уйдет, - говорит Александр Высокинский.

По словам политика, возможно, в будущем снова будет обсуждаться передача системы здравоохранения на уровень муниципалитетов. Это зависит от роли органов местного самоуправления в структуре государственной власти.

Напомним, что 22 декабря 2020 года депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердили отставку главы города Александра Высокинского, который накануне принял предложение главы региона занять должность первого вице-губернатора Свердловской области.